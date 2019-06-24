Украинский активист умер после избиения полицейскими

Член партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий скончался после того, как был избит полицейскими. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что последние 12 дней Комарницкий находился в коме. Полицейские избили его 11 июня, в результате чего активист получил перелом черепа и находился в реанимации без сознания. Причиной конфликта стал отказ Комарницкого быть понятым при изъятии гранаты.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию города Винница сообщила, что активиста избил старший оперуполномоченный Сергей Пивовар, занимающийся единоборствами. На данный момент полицейский отправлен под круглосуточный домашний арест, а его руководителя временно отстранили от работы.

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