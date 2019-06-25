Подмосковные дети получили губернаторские премии за достижения в области искусств. Церемония награждения прошла в рамках юбилейного 5-го Международного фестиваля Чайковского в Клину, сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 25 июня.

Зампред правительства Ольга Голодец, которая также присутствовала на мероприятии, отметила работу главы региона Андрея Воробьева.

«Мне очень хочется отметить работу Губернатора Андрея Воробьева за то, какое внимание уделяется в Подмосковье музыкальному развитию детей и молодежи», — сказала она.

Воробьев в свою очередь заявил, что вознаграждения в размере 1,5 пойдут на закупку новых инструментов. Кроме того, эти средства позволят талантливым детям участвовать в международных конкурсах, добавил он. Губернатор подчеркнул, что деньги не должны где-то затеряться.

При отборе претендентов на получение премии учитывалась успеваемость, наличие званий лауреатов, отмечается на сайте регионального правительства.