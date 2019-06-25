Инвестиционный потенциал Подмосковья оценили в Сеуле

Подмосковная делегация презентовала инвестиционный потенциал региона в Сеуле, организатором мероприятия выступило Корейское агентство содействия торговли и инвестициям (КОТРА). Об этом во вторник, 25 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«С каждым годом товарооборот Московской области с Республикой Корея увеличивается более чем на 20 процентов, по итогам 2018 года он составил 692,8 миллиона долларов», — сказал заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов.

По его словам, Корея входит в топ-10 крупнейших инвесторов региона с общим объемом инвестиций более 700 миллионов долларов.

Подмосковная сторона выразила заинтересованность в усилении взаимодействия и пригласила корейских предпринимателей познакомиться с возможностями новых индустриальных парков. В пресс-службе областного правительства отметили, что особый интерес был проявлен к сотрудничеству в сфере автомобилестроения и фармацевтики.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности привлечения новых инвестиций. По его инициативе был разработан так называемый золотой стандарт взаимовыгодного сотрудничества.