Власти оправдали перепутавшую Радищева с Грибоедовым министра образования

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина ошибочно назвала Александра Радищева автором «Горя от ума» из-за усталости. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря министерства образования республики Марину Сергееву.

«Дело в том, что министр образования Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч и буквально накануне эфира у нее состоялся разговор с корреспондентом об удачной постановке пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова школьным литературным кружком города Сорска», — сказала Сергеева.

Она назвала случившееся в ходе интервью «досадной оговоркой», допущенной из-за эмоций и волнения.

Ранее Лариса Гимазутина в интервью телеканалу «Абакан 24» заявила, что пьесу «Горе от ума» написал Александр Радищев. После этого беседа длилась еще 20 минут, однако министр не заметила, что допустила ошибку.

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