Утонул участник ансамбля «Песняры»

В возрасте 59 лет погиб музыкант Аркадий Ивановский, известный как последний гитарист белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Информация об этом появилась на форуме поклонников музыкального коллектива.

«Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист "Песняров" до распада [коллектива] Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», — говорится в сообщении, оставленном администратором сайта Олегом Верещагиным.

Отмечается, что в августе Ивановскому должно было исполниться 60 лет. По данным БЕЛТА, прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.

Ивановский выступал в составе «Песняров» с 1996 года вплоть до смерти основателя коллектива Владимира Мулявина, скончавшегося в 2003-м.

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