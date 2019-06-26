Певица дала отпор обругавшим ее за некрасивую грудь критикам

Калифорнийская певица и модель Танерель Стефенс (Tanerelle Stephens) ответила критикам, обругавшим ее внешний вид на церемонии награждения телеканала Black Entertainment Television (BET). Об этом сообщает The Sun.

На вечеринку 24-летняя певица пришла черно-золотом платье с глубоким декольте и вырезами под рукавами. По данным издания, многие посчитали этот наряд неподходящим ее фигуре. Они заявили, что под такое платье Стефенс должна была надеть бюстгальтер, поскольку ее грудь слишком свисает и ее «необходимо приподнять».

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По мнению певицы, всем женщинам давно пора перестать заботиться о том, что об их теле думают окружающие. «Отвечаю на все негативные комментарии про мой сегодняшний образ. Я не обязана приподнимать свою грудь, чтобы надеть чертово платье. Я женщина, и моя натуральная грудь висит, мне это нравится, и я не собираюсь меняться ради вас. Я здесь для того, чтобы сосредоточиться на чем-то более важном», — высказалась Стефенс в Twitter.

В настоящий момент этот пост набрал около 280 тысяч лайков и 57 тысяч ретвитов.

Ранее в июне австралийская модель Симон Хольтцнагель пожаловалась поклонникам в Instagram на болезненные ощущения из-за слишком большой груди. «Большая грудь ужасна, она причиняет боль, ваша спина тоже болит, спать приходится в кроп-топе. Я бы продала свою грудь по дешевке, лишь бы избавиться от нее», — призналась девушка.

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