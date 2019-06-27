Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом

Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о том, что Юнус-Бек Евкуров, ушедший с поста главы Ингушетии, станет его заместителем. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает РИА Новости.

«Вы у него спросите», — посоветовал глава Минобороны в ответ на вопросы журналистов на форуме «Армия-2019».

О том, что Евкуров может занять должность заместителя министра обороны, ранее в четверг сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении экс-главы Ингушетии.

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До этого спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев отмечал, что Евкуров после отставки может продолжить карьеру в армии.

О намерении покинуть свой пост Евкуров, возглавивший Ингушетию в 2008 году, объявил 24 июня. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». Президент России Владимир Путин принял его отставку 26 июня.

Юнус-Бек Евкуров, генерал-майор и Герой России, служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Известен как один из командующих операцией в июне 1999 года по установлению контроля над аэропортом Слатина, которая вошла в историю как «бросок на Приштину». Как отмечал Евкуров, именно за эту операцию ему присвоили звание Героя России в апреле 2000 года.

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