Смотрящего за Дальним Востоком авторитета Джеко объявили в международный розыск

Вор в законе Джемал Мамоян, известный в криминальных кругах, как Джеко Тбилисский, заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению Магаданского городского суда. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Решение в отношении 41-летнего авторитета суд вынес в пятницу, 28 июня. Мамоян обвиняется в организации преступного сообщества. В основу обвинения лег материал, совместно собранный оперативниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) и отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) УУР МВД России по Магаданской области.

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Как отмечает ИА, Мамоян подозревается в вымогательствах, в том числе у заключенных исправительных учреждений Дальнего Востока. Деятельность организованного преступного сообщества (ОПС) вора в законе охватывала Колыму, Приморский Край и ряд соседних субъектов. В рамках уголовного дела уже задержаны более 10 сообщников Мамояна.

Джемал Мамоян — уроженец Тбилист, езид по национальности. Он получил воровской титул в ноябре 2008 года по решению представителей клана лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан).

27 февраля 2009 года Мамояна задержали в Москве сотрудники правоохранительных органов. При себе у авторитета оказалось 33 грамма гашиша. Его доставили в ОВД «Проспект Вернадского», где Мамоян ранил себя в живот перочинным ножом, после чего был госпитализирован.

В том же году авторитет получил четыре года лишения свободы за хранение наркотиков в крупном размере. По данным «Прайм Крайм», последний год своего срока Мамоян отбывал в Магаданской области в статусе смотрящего за регионом. После освобождения вор в законе осел в Армении, откуда иногда наведывался в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

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