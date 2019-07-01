Тина Тернер раскрыла причину самоубийства сына

Американская певица Тина Тернер впервые озвучила причину самоубийства своего старшего сына. Об этом сообщает CBS News.

«Я думаю, Крейг был очень одинок», — сказала артистка. По ее мнению, именно одиночество больше всего угнетало сына. «У меня повсюду его фотографии, и я чувствую, что он где-то в хорошем месте», — добавила она.

Исполнительница призналась, что сама прошла через многие проблемы. Она перенесла инсульт, рак кишечника и трансплантацию почки. Донором почки для Тернер стал ее муж — немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах. Пара поженилась в 2013 году спустя 26 лет с начала их отношений.

Певица заявила, что, несмотря на все проблемы в прошлом, она довольна своей жизнью: «У меня есть все. Когда я сижу в своем доме рядом с Цюрихским озером, я так спокойна. Нет никаких проблем. У меня была очень тяжелая жизнь, но я никого и ничего не виню. Я прошла это, я прожила это без стыда. И я счастливый человек».

Крейг Тернер покончил с собой в возрасте 59 лет в своем доме в Калифорнии. Он работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо.

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