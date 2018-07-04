Сын Тины Тернер покончил с собой

Старший сын певицы Тины Тернер Крэйг покончил с собой в возрасте 59 лет в своем доме в Калифорнии. Об этом сообщает журнал Variety.

Прибывшая на место инцидента полиция обнаружила труп и лежащее рядом с телом огнестрельное оружие. Представители певицы пока недоступны для комментариев.

Крейг Тернер родился в 1959 году у Тины Тернер и саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Он работал агентом по недвижимости в Долине Сан Фернандо.

В июле 2017 года покончил жизнь самоубийством фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Группа обвинила в случившемся демонов.

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