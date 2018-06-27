Интернет и СМИ
 
Последние новости
Найдено продлевающее жизнь вещество
Убивший себя ведущий незадолго до кончины поучаствовал в «ритуале смерти»
Россиянам предложили отработать льготную ипотеку на селе и в спецпоселениях
Ликование слепоглухого болельщика сняли на видео
«Мост глупости» нашли в Москве  
Грузовик протаранил голландскую редакцию и попал на видео
Россиянин попал в «сборную» худших игроков чемпионата мира
Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани
Новости партнеров

Известного блогера зарезали после лекции о спорах в интернете

Перейти в «Мою Ленту»

Известного японского блогера Кениширо Окамото (Kenichiro Okamoto) зарезали вскоре после того, как он провел лекцию об управлении спорами в интернете. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 24 июня. 41-летний Окамото, известный под псевдонимом Hagex, принял участие в конференции в городе Фукуока. Мужчина хотел поделиться со слушателями опытом в ссорах в интернете и о том, как на них реагировать. Через некоторое время после выступления тело Окамото обнаружили в его собственной ванной. Злоумышленник нанес ему несколько ран ножом в спину.

Полицейские уже арестовали подозреваемого: 42-летний Хидемицу Мацумото (Hidemitsu Matsumoto) сразу признался в совершении преступления. Мужчина заявил, что зарезал блогера из-за ненависти.

В мае в Санкт-Петербурге обнаружили тело российского видеоблогера-миллионера Павла Няшина. Полицейские уверены, что 23-летний мужчина совершил самоубийство, так как не мог расплатиться с долгами после ограбления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Japanese blogger Hagex stabbed to death by internet user after giving lecture on how to manage online disputes
Российского видеоблогера-миллионера нашли мертвым
Популярного русскоязычного блогера нашли мертвым
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0217 июня

Иисусьих тряпок продавцы

«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
05:33Сегодня

Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани

02:49Сегодня

«ВКонтакте» будет конкурировать с Apple Pay

18:1626 июня

Девушку из мема «неверный парень» обнаружили на «шокирующих» фото

Интернет и СМИ00:0224 июня

«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»

Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
20:1926 июня

Сходка известных блогеров закончилась побоищем

00:10Сегодня

Россиянкам рекомендовали привязать к груди воздушные шары и отжиматься на сосках

15:5426 июня

Ведущего Первого канала накажут за мат в прямом эфире

Интернет и СМИ00:0610 июня

Миссионерская поза

Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
15:1026 июня

Ведущий Первого канала ругнулся матом в прямом эфире

08:0226 июня

Журналист несколько часов пытался достичь загадочного оргазма и не смог

14:0026 июня

Пользователи форума до смерти затравили женщину-трансгендера

Россия
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Чисто сработали
Европа научилась жить без свалок. В России будет так же
Падение башенного крана на жилой дом в Казани попало на видео
Российские дорожники заманили грузовик с асфальтом в скрытую яму
Россияне не дождались помощи государства и сами начали строить себе больницу
Полпред Путина узнал о своей отставке на поминках
Все материалы
Мир
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Здорового малыша выставили на продажу в китайской соцсети
США отказались менять принципы в угоду России
Китайцев заставили избавиться от собственных гробов
Названы самые опасные страны для женщин
Россию и Китай заподозрили в стремлении расколоть Запад
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Семилетний ребенок из ДНР похвастался обстрелами украинских военных
Порошенко пригласили на саммит НАТО
Белоруссия отказалась входить в состав «каких-то государств»
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Зарезавшие цыгана украинские школьники оказались злыми трезвенниками
Азербайджан приготовился уничтожить армянскую инфраструктуру в Карабахе
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Эксперты оценили шансы россиян дожить до пенсии
США потратят миллионы долларов на добычу газа на Украине
Нефтяная держава оказалась самой бедной страной мира
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
Покупай чаще — играй больше
Принципы геймификации, или зачем «Пятерочка» проводит акцию «Большой футбол»
БКС дали прогноз по двукратному росту доли цифровой экономики
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
Ан-148 в Подмосковье сознательно ввели в пике
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стрельба по студентам в Ингушетии попала на видео
Пьяный россиянин протаранил толпу на джипе и попал на видео
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Болельщик из Саудовской Аравии отдал 15 миллионов рублей московскому мошеннику
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Выявлена новая причина распространенного рака
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
В США рассказали о провале российской лунной миссии
Боевой пуск «Бронебойщиков» показали на видео
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
Все материалы
Спорт
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
Россиянин попал в «сборную» худших игроков чемпионата мира
Британского журналиста удивило дружелюбие россиян
Сборную Англии поселили возле элитного стриптиз-клуба
Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией
Марадона показал «факи» после победного гола Аргентины
Месси поселят в отель с видом на Роналду
Все материалы
Культура
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
Беда и женщины на скорую руку
Кино недели: от «8 подруг Оушена» до «Фобии»
Ведьмы из дыр
Почему безумный Шекспир становится все актуальнее
У «Христа-обезьяны» появился соперник
Дэвид Линч рассказал о справлении нужды в раковину
Вдову Михаила Круга ограбили
Четыре яичка поставили под угрозу крупнейший музыкальный фестиваль
Все материалы
Интернет и СМИ
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
«ВКонтакте» будет конкурировать с Apple Pay
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Россиянкам рекомендовали привязать к груди воздушные шары и отжиматься на сосках
Ведущий Первого канала ругнулся матом в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Девушки нашли способ стать похожими на Меган Маркл
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Скандальная надпись на плаще Мелании Трамп принесла неожиданную пользу
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Россиянина сбросили с крыши отеля в Турции
Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
Назван улучшающий вкус еды в самолетах ингредиент
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Яйца крикливого зуйка помешали музыкальному фестивалю в Канаде
Французские мясники попросили защиты от агрессивных веганов
В Британии объявили пивной кризис
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
Обиженная кухарка устроила родственникам смертельный ужин
Все материалы
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Каминг-аут
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Хэтчбек Toyota Corolla получил полный привод
Renault показала изображение нового кроссовера для России
Книгу о Ferrari оценили в 400 тысяч рублей
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы