Известного блогера зарезали после лекции о спорах в интернете

Известного японского блогера Кениширо Окамото (Kenichiro Okamoto) зарезали вскоре после того, как он провел лекцию об управлении спорами в интернете. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 24 июня. 41-летний Окамото, известный под псевдонимом Hagex, принял участие в конференции в городе Фукуока. Мужчина хотел поделиться со слушателями опытом в ссорах в интернете и о том, как на них реагировать. Через некоторое время после выступления тело Окамото обнаружили в его собственной ванной. Злоумышленник нанес ему несколько ран ножом в спину.

Полицейские уже арестовали подозреваемого: 42-летний Хидемицу Мацумото (Hidemitsu Matsumoto) сразу признался в совершении преступления. Мужчина заявил, что зарезал блогера из-за ненависти.

В мае в Санкт-Петербурге обнаружили тело российского видеоблогера-миллионера Павла Няшина. Полицейские уверены, что 23-летний мужчина совершил самоубийство, так как не мог расплатиться с долгами после ограбления.

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