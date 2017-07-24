Группа Linkin Park обвинила демонов в гибели Честера Беннингтона

Участники рок-коллектива Linkin Park опубликовали заявление в связи с гибелью солиста группы Честера Беннингтона. Причиной гибели артиста стали его демоны, говорится в сообщении, появившемся на сайте музыкантов в понедельник, 24 июля.

«Мы пытаемся помнить о том, что демоны, которые забрали тебя, всегда были рядом с тобой. В конце концов, то, как ты пел об этих демонах, заставило всех полюбить тебя. Ты бесстрашно демонстрировал их всем, тем самым сплотил нас вместе и научил нас быть человечнее», — написали музыканты.

Материалы по теме Горький парк Что убило лидера Linkin Park Честера Беннингтона

В ночь на 21 июля стало известно, что Беннингтон покончил жизнь самоубийством в возрасте 41 года. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Гитарист ню-метал-группы Korn Брайан Уэлч, комментируя смерть фронтмена Linkin Park, обвинил его в трусости и предательстве поклонников.