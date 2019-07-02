Заговор террористов сорвали в Австралии

Заговор с целью совершения теракта сорвали в Австралии, три человека арестованы. Об этом сообщили в федеральной полиции, передает Reuters.

Как отмечается, рейды прошли по всему Сиднею во вторник, 2 июля. В результате были арестованы трое мужчин: 20, 23 и 30 лет.

Последнему предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере социального обеспечения. Первые двое обвиняются в том, что являются членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), — в Австралии это считается преступлением. Самому молодому из них при этом вменяют подготовку теракта в Сиднее, которая находилась на ранних стадиях.

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«У них на примете было несколько целей, в том числе полицейские участки, оборонные учреждения, посольства и ведомства, суды и церкви», — заявил журналистам помощник комиссара федеральной полиции Йен Маккартни. Он отметил, что аресты произвели, когда стражи порядка собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений.

По его словам, мужчины познакомились в соцсетях. При этом 20-летний планировал поехать в Афганистан и воевать там на стороне ИГ, а 23-летний был известен в сети среди экстремистов по всему миру. Также отмечается, что за обвиняемым в подготовке теракта слежка велась с середины 2018 года. Он привлек внимание контртеррористической полиции тем, что съездил в Ливан. Ему грозит пожизненное заключение, остальным — срок до 10 лет.

«В обществе все еще есть люди, которые хотят причинить нам вред. Они не представляют исламскую веру. Их действия преступны, и они представляют ненависть и террор», — добавил Маккартни. Других подробностей сообщать он не стал.

Имена обвиняемых не называются. Они должны в первый раз предстать перед судом 2 или 3 июля.

Австралия с 2014 года находится в состоянии повышенной готовности к атакам местных радикалов. Власти заявляют, что с тех пор они сорвали 16 крупных заговоров, отмечает Reuters.

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