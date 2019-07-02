Умер сын правителя эмирата ОАЭ

Дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в ОАЭ шейх Халид бин Султан аль Касими умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, аль Касими нашли мертвым на полу ванной в своем доме в Лондоне. Рядом с ним обнаружили шприцы, а рука сына эмира была обвязана галстуком, отмечает The Sun. Причины смерти пока неизвестны.

Из-за случившегося в Шардже объявлен трехдневный траур.

В 2008 году Халид бин Султан аль Касими основал модный бренд Qasimi. Был сыном эмира Султана III бин Мухаммада аль Касими. Старший сын правителя умер в 1999 году в возрасте 24 лет от передозировки героина.