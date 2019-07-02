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Apple воскресит сканер отпечатков Touch ID

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Корпорация Apple планирует выпустить специальную версию iPhone без сканера лица Face ID. Вместо него в смартфоне появится дактилоскопический сенсор Touch ID, пишет 9to5mac.

Такое решение рассматривается для снижения стоимости iPhone на китайском рынке, где компания пытается конкурировать с дешевыми устройствами Oppo и Huawei. Для этого Apple может избавиться от Face ID, так как эта система слишком дорогая в производстве. Вместо нее планируется разместить на устройстве сканер отпечатков пальцев. Его могут поместить либо на заднюю стенку, либо под экран, как это делает большинство производителей.

По сообщению СМИ, эта версия iPhone будет продаваться лишь на территории Китая. Apple и раньше выпускала особые модификации устройств, вроде iPhone Xs Max и Xr с двумя физическими SIM-картами, тогда как в остальных странах продавались телефоны с одной физической картой и одной eSIM.

Сканер объемно-пространственной формы лица человека Face ID был представлен в 2018 году в iPhone X. По словам Apple, это самая безопасная система защиты, вероятность взлома которой составляет один к миллиону, тогда как вероятность обойти защиту Touch ID составляет 1 к 50 тысячам. При этом компания продолжает использовать сканер отпечатков в MacBook.

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