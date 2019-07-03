Из «Истории игрушек 2» по-тихому вырезали сцену сексуальных домогательств

Студия Disney вырезала из мультфильма «История игрушек 2» комедийную сцену, намекающую на сексуальные домогательства. Об этом сообщает ScreenRant.

Поклонники заметили, что в недавнем переиздании анимационной ленты в высоком качестве отсутствует сцена из титров. На ней ковбой Вуди обнаруживает Вонючку Пита, который общается с двумя одинаковыми куклами Барби. Пит обещает им роли в продолжении «Истории игрушек», после чего берет одну из кукол за руку, однако, увидев Вуди, быстро выпроваживает девушек.

Компания Disney и принадлежащая ей студия Pixar не делали официальных заявлений относительно произошедшего. Предполагается, что создатели ленты решили избавиться от сцены из-за потенциальной критики со стороны представителей движения #MeToo — сцена высмеивает серьезную проблему домогательств в Голливуде, часто происходящих во время кастингов.

«История игрушек 2» вышла 1999 году. В мае 2018 года одна из сцен мультфильма, в которой игрушка Джесси поет об отношениях со своей хозяйкой, была признана одной из самых грустных в истории кино. Лента «История игрушек 3» стала одним из лучших мультфильмов всех времен по версии USA Today.

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