Названы подходящие для пенсионеров породы собак

Пожилым людям стоит обратить внимание на собак маленьких пород, за которыми легко ухаживать. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

В первую очередь речь идет о декоративно-комнатных питомцах, таких как чихуахуа, пудель, пекинес, мопс, французский бульдог, папийон или фален, бишоны, русский той, русская цветная болонка, померанский или малый шпиц и прочие.

«Это небольшие собаки, как правило, не нуждающиеся в серьезных физических нагрузках, неприхотливы в содержании, хорошо поддающиеся воспитанию», — сказал Голубев.

Ранее в июне главный кинолог МВД России, полковник полиции Сергей Качкин сообщил, что в мире не существует опасных пород собак, их агрессивность зависит только от воспитания.

Так он заступился за породы, которые ведомство включило в список потенциально опасных. Среди них оказались акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбуль, мастиф и северокавказская собака, а также метисы этих собак.

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