Санкт-Петербург затопило

Улицы Санкт-Петербурга затопило из-за сильных дождей. Видео наводнения опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как машины проезжают по глубоким лужам. Некоторые из них погружаются в воду до середины двери.

Водоканал Петербурга сообщил, что за 20 минут в городе выпало более 22 миллиметров осадков. Это в три раза больше, чем может обработать ливневая канализация.

Как пишет «Фонтанка», подтопления привели к девятибалльным пробкам. На дорогах образовались заторы длиной более 15 километров. В МЧС по региону предупредили, что дождь продолжится и в четверг, 4 июля.

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