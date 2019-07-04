Уточнены сроки поставок С-400 Турции

Поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию начнутся на следующей неделе. Такое заявление сделал глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает РИА Новости.

«Первая неделя июля прошла, начинается вторая. На следующей неделе вы увидите поставки С-400», — сказал Демир.

В конце июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий.

28 июня сенат США запретил продавать F-35 Турции. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Россией турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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