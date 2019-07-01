Эрдоган назвал срок поставок С-400 в Турцию

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 прибудут в Турцию в течение 10 дней. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

Он уточнил, что в Анкару пока не поступали сообщения о возможных санкциях со стороны США за покупку российского вооружения. В июне сообщалось, что Вашингтон не намерен ограничиваться отказом продавать Турции F-35 за покупку С-400 и рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций. Сообщалось, что ограничительные меры могут быть применены уже в июле.

28 июля сенат США запретил продавать F-35 Турции. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Россией турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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