США собрались жестко наказать Турцию за покупку С-400

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника, близких к вопросу.

Как сообщает издание, в США не ограничится отказом продавать Турции американские истребители F-35. Особенно жаркие дискуссии по этому поводу ведутся в Совете национальной безопасности США, в Госдепе и министерстве финансов страны: там предлагают ввести санкции против турецких оборонных компаний, чтобы «покалечить и без того проблемную турецкую экономику».

По словам источников Bloomberg, санкции могут ввести уже в июле. Несмотря на то что такую меру поддерживают обе партии в Конгрессе, американский лидер медлит с решением: Трамп хочет сначала поговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

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Ранее, 22 мая, Анкара заявила, что готова к санкциям из-за поставки российских ЗРК. В тот же день США поставили Турции ультиматум: отменить сделку с Москвой до конца первой недели июня и закупить вместо российских С-400 американскую систему противоракетной обороны «Patriot».

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке турецкой стороне четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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