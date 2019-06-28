Сенат США запретил продавать F-35 Турции из-за России

Проект оборонного бюджета США на 2020 год запрещает передачу Турции истребителей F-35. Соответствующий документ опубликован на сайте американского сената.

По сообщению РИА Новости, за принятие документа проголосовало 86 сенаторов, восемь выступило против. Документ должен пройти согласование с членами палаты представителей, после чего его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

В документе подчеркивается, что министр обороны и госсекретарь могут добиться исключения из этого запрета в случае если они предоставят доказательства, что Турция отказалась от поставок российских ракетных комплексов С-400.

27 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы отменить поставки истребителей F-35 неприемлемы, так как его страна уже заплатила 1,25 миллиарда долларов. Он добавил, что будет требовать их обратно в случае нарушения контракта.

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Ранее в июне стало известно, что администрация американского лидера не намерена ограничиваться отказом продавать Турции F-35 за покупку С-400 и рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций. Сообщалось, что ограничительные меры могут быть применены уже в июле.

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Россией турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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