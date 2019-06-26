Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Россия выполнит контракт на поставку в Турцию зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф» до конца 2019 года. Об этом заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, передает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что контракт исполняется в соответствии с согласованными сторонами сроками. Начало поставок С-400 и обучения специалистов из Турции может начаться уже в июле, напомнила Воробьева.

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16 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары получить первые ЗРК С-400 в начале июля. Глава государства отметил, что вопрос с Россией обговорен и тема закрыта, поскольку системы уже куплены.

Соглашение о поставке Россией турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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