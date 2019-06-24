Объяснена готовность Турции пожертвовать отношениями с США ради С-400

Турция непреклонна в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в том числе из-за снижения доверия между Анкарой и Вашингтоном. Об этом говорится в статье The National Interest.

В материале отмечается, что причин для сближения Турции и России в вопросе военных поставок несколько. Самая серьезная из них — несовпадение позиций турецких и американских властей по ситуации в странах Ближнего Востока — четко проявилась на фоне гражданской войны в Сирии.

Так, США оказывают поддержку курдским формированиям на сирийской территории, в то время как Анкара считает их одной из основных угроз своей безопасности. При этом угрозы разрушить турецкую экономику в случае нападения на курдов показывают, что американцы готовы пожертвовать союзником. В результате на этом поприще Турция активно сближается с Россией.

Издание отмечает, что у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана имеются свои счеты с Вашингтоном. Глава государства неоднократно обвинял его в сотрудничестве с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которому приписывают организацию попытки военного переворота в Турции в 2016 году.

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The National Interest также подчеркивает, что тот мятеж показал серьезный провал в защите: у страны не оказалось способов отбиться от своих же американских истребителей, которые использовались заговорщиками. Пробел в безопасности на фоне эмбарго на поставки оружия и множества конфликтов (в том числе вокруг запасов углеводородов в Средиземном море) и привели Анкару к необходимости создания неамериканской системы противоракетной обороны, подчеркивается в материале.

Ранее в июне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена ограничиваться отказом продавать Турции истребители F-35 за покупку С-400 и рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций. Сообщалось, что ограничительные меры могут быть применены уже в июле.

Эрдоган, в свою очередь, отказался верить в введение санкций и пригрозил Вашингтону судами за срыв сделки по F-35. Он также подчеркнул, что покупка ЗРК — решенное дело.

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Россией турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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