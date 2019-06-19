США объяснили нелюбовь к С-400

США считают российские зенитно-ракетные комплексы С-400 платформой сбора разведывательной информации в интересах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента США.

Именно такое мнение о комплексе является причиной американских возражений против покупки С-400 Турцией. «Планируемая закупка Анкарой российской ЗРС С-400 будет иметь тяжелые последствия для отношений США с Турцией. Соединенные Штаты очень хотят избежать таких шагов», — сказал источник.

Собеседник агентства отдельно отметил, что США готовы минимизировать негативные последствия для Турции в случае отказа от сделки.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Сообщалось, что санкции могут быть введены уже в июле.

Материалы по теме Опять в спину Почему Турция стала врагом Америки

22 мая Анкара заявила, что готова к санкциям из-за поставки российских ЗРК. В тот же день США поставили Турции ультиматум: отменить сделку с Москвой до конца первой недели июня и закупить вместо российских С-400 американскую систему противоракетной обороны «Patriot».

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке турецкой стороне четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!