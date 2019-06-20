Эрдоган пригрозил США судом и отказался верить в санкции

Анкара считает, что США не будут вводить против нее санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции для иностранных журналистов, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон должен хорошенько подумать, прежде чем накладывать ограничения на Турцию как страну-члена НАТО. В то же время если США все-таки введут санкции, то Анкара ответит аналогичной мерой, предупредил глава государства.

Эрдоган также отметил, что если США совершат неверный шаг в сделке по истребителям F-35, то Турция подаст в международные суды. Анкара в таком случае будет добиваться возвращения своих инвестиций в эту программу.

Президент Турции добавил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом хорошие, однако связи с работающими «под ним» людьми плохие, что не раз становилось причиной конфликтов. Кроме того, он вновь повторил, что сделка с Россией о закупке С-400 — завершенное дело, а предложение США по поставкам зенитно-ракетной системы Patriot («Пэтриот») было не слишком хорошим.

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Ранее стало известно, что администрация Трампа рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций в отношении Турции за покупку С-400. Сообщалось, что санкции могут быть применены уже в июле.

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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