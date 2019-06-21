В Турции рассказали о хороших отношениях с НАТО

Турция считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не означает отдаление от НАТО. Такое заявление сделал министр обороны страны Хулуси Акар, передает Haber Turk.

«Турция в полной мере и своевременно выполняет все обязательства перед НАТО. Речи о том, что, покупая С-400, мы отдаляемся от альянса, не идет», — заявил министр. Он добавил что Турция ожидает, что ее партнеры «будут действовать мудро в этом вопросе, особенно США, и объективно оценивать события».

Акар отдельно отметил, что это вопрос «снабжения армии необходимым вооружением», и поэтому не следует связывать его с проектом истребителей F-35.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена ограничиваться отказом продавать Турции истребители F-35 за покупку С-400 и рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций. Сообщалось, что ограничительные меры могут быть применены уже в июле. Если США все-таки введут санкции, то Анкара ответит аналогичной мерой, предупредил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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