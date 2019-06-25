Турция и Индия подтвердили покупку С-400

Турция начинает прием российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в июле 2019 года. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

Турецкий лидер подтвердил, что контракт на закупку С-400 — суверенное право страны, и она не намерена от него отступать.

В то же время Индия намерена «четко донести» до Госсекретаря США Майка Помпео, что не будет отказываться от покупки комплексов у России, сообщает РИА Новости.

Ранее в июне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена ограничиваться отказом продавать Турции истребители F-35 за покупку С-400 и рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций. Сообщалось, что ограничительные меры могут быть применены уже в июле.

Эрдоган, в свою очередь, отказался верить в введение санкций и пригрозил Вашингтону судами за срыв сделки по F-35. Он также подчеркнул, что покупка ЗРК — решенное дело.

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Контракт на поставку комплексов Индии был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. После этого Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

Соглашение о поставке Россией турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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