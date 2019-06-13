США захотели сорвать поставки российского оружия в Индию

США пытаются уговорить Индию отказаться от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявила представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

По словам и.о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, «нет широкого исключения для стран, когда дело касается С-400». В этой связи Индия предупреждена об угрозе введения в ее отношении санкций.

В то же время Вашингтон ведет переговоры с Нью-Дели и пытается проработать другие варианты развития событий, отметила она. В частности, изучается, «что могут сделать США или другие оборонные поставщики, как они могут помочь Индии», сказала Уэллс.

Ранее сообщалось, что Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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