Эрдоган поставил точку в вопросе с С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут поставлены в июле. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце», — сказал глава государства. Он добавил, что Турция не собирается получать разрешения от кого-либо для обороны страны. «Мы просили США продать свои системы, но они ответили отказом», — отметил Эрдоган.

Ранее и.о. зампомощника США министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтерниц назвал покупку Турцией С-400 неприемлемым риском для США.

Американцы несколько раз выдвигали турецкой стороне ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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