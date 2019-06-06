Покупку Турцией С-400 сочли риском для США

Покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 — это неприемлемый риск для США. Об этом заявил и.о. зампомощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтерниц, сообщает ТАСС.

По его словам, «не существует мер, которые могли бы сгладить» беспокойство Вашингтона из-за подобного решения Анкары. Уинтерниц подчеркнул, что обязательства турецкой стороны в рамках НАТО и закупка С-400 несовместимы.

В то же время в Пентагоне не стали прогнозировать исход переговоров по этому вопросу между США и Турцией. «Посмотрим, что получится, а потом примем решение», — добавил Уинтерниц.

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Ранее в США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки С-400, и решение теперь за властями этой страны.

4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения комплексов С-400.

Американцы несколько раз выдвигали турецкой стороне ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

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