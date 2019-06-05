США рассказали о предложениях Турции за отказ от С-400

США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом в Брукингском институте заявил глава управления Пентагона по безопасности и сотрудничеству генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

По его словам, Вашингтон дал Анкаре «понять последствия» ее выбора. При этом американская сторона предложила Турции другие варианты и решение теперь за властями страны, добавил Хупер.

В то же время постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон вновь подчеркнула, что Турция должна сделать выбор между американскими истребителями и российскими ЗРК, передает CNBC. «Вы можете получить одно или другое, а не все вместе», — сказала она. Постпред добавила, что Россия пытается «продолжить поиск путей», чтобы ослабить НАТО.

4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400.

Ранее американцы несколько раз выдвигали турецкой стороне ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. В апреле 2019-го Эрдоган заявил, что Россия может передать Турции ЗРК еще до июля этого года.

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