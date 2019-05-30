США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию

Россия планирует собирать разведывательную информацию об американских истребителях F-35 после поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщила помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер, передает РИА Новости.

По ее словам, система С-400 разработана для того, чтобы сбивать самолеты F-35. «И, безусловно, нельзя представить, чтобы Россия не воспользовалась возможностью собирать разведывательную информацию», — подчеркнула она.

Уилбаргер напомнила, что поставка российских С-400 будет иметь пагубный эффект для программы истребителей США, поскольку позволит собирать разведданные. «Это потенциально нарушит совместимость Турции с НАТО — ключевой аспект оборонительного альянса», — заявила она.

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30 мая посол Турции в США Сердар Калыч пообещал, что страна разместит F-35 вне зоны покрытия С-400. Он подчеркнул, что российские ЗРК будут находиться в двух конкретных районах Турции.

Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от приобретения российского оружия. Американская сторона угрожала Турции санкциями, а также допускала исключение страны из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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