Турция пообещала разместить F-35 вне досягаемости С-400

Турция разместит американские истребители F-35 вне зоны покрытия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил посол страны в США Сердар Калыч. Об этом сообщает РИА Новости.

«С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400», — сказал дипломат на выступлении в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

Он указал на то, что F-35, поставленные американцами Израилю, регулярно летают над Сирией, где расположены российские С-400, но это не вызывает возмущения у Соединенных Штатов. То, что С-400 могут научиться отслеживать американские истребители пятого поколения — основной аргумент, который приводили США в этом споре.

Калыч также подчеркнул, что на российских ЗРК будут работать исключительно турецкие военнослужащие, которых предварительно обучат в России.

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Ранее 29 мая сообщалось, что США планируют приостановить тренировки турецких военных пилотов в США из-за сделки по С-400. По информации двух близких к вопросу источников, итоговое решение об этом пока не принято. Летчики из Турции обучались пилотировать американские истребители пятого поколения F-35 на авиабазе Люк в Аризоне. Неизвестно, придется ли им покинуть страну, если обучение остановят, или они смогут остаться в стране до окончательной отмены программы.

Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от приобретения российского оружия. Американская сторона угрожала Турции санкциями, а также допускала исключение страны из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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