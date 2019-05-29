Кремль открестился от задержек с поставками С-400 в Турцию

Никаких задержек с поставками зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 29 мая.

«Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану», — сказал он.

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Ранее 29 мая сообщалось, что США планируют приостановить тренировки турецких военных пилотов в США из-за сделки по С-400. По информации двух близких к вопросу источников, итоговое решение об этом пока не принято. Летчики из Турции обучались пилотировать американские истребители пятого поколения F-35 на авиабазе Люк в Аризоне. Неизвестно, придется ли им покинуть страну, если обучение остановят, или они смогут остаться в стране до окончательной отмены программы.

Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от приобретения российского оружия. Американская сторона угрожала Турции санкциями, а также допускала исключение страны из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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