В США перестанут обучать турецких летчиков из-за российских С-400

Власти Соединенных Штатов всерьез думают о том, чтобы приостановить тренировки турецких военных пилотов в США из-за сделки по покупке Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Reuters.

По информации двух близких к вопросу источников агентства, итоговое решение об этом пока не принято. Летчики из Турции обучались пилотировать американские истребители пятого поколения F-35 на авиабазе Люк в Аризоне. Неизвестно, придется ли им покинуть страну, если обучение остановят, или же они смогут остаться в стране до окончательной отмены программы.

Как считают эксперты, такой шаг будет одним из самых серьезных разрывов в новейшей истории отношений двух стран. У них есть и другие поводы для разногласий: разное видение стратегии в Сирии, санкции против Ирана и задержание персонала американского консульства в Турции.

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Как стало известно ранее, 22 мая, Соединенные Штаты потребовали у турецкого правительства в течение двух недель отказаться от сделки с Россией и закупить американскую систему противоракетной обороны Patriot. В случае невыполнения требований Вашингтон пригрозил отменой поставки истребителей пятого поколения F-35 и санкциями.

В тот же день сообщалось, что Россия будет обучать турецких военных эксплуатации С-400 на своей территории.

16 мая Турция заявила, что не будет интегрировать С-400 в систему НАТО. Анкара будет полностью контролировать ЗРК.

В апреле Вашингтон уже говорил об отказе поставок F-35 в Турцию, если страна все-таки закупит российские ЗРК. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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