Турция опровергла информацию об ультиматуме США по поставкам С-400

Информация о предъявленном Вашингтоном ультиматуме Анкаре не соответствует действительности. Об этом заявил замглавы МИД Турции Явуз Селим Кыран, передает ТАСС.

Дипломат пояснил, что ранее появившаяся в СМИ информация о поступившем из США требовании отказаться в двухнедельный срок от российских зенитных комплексов С-400 ради американских систем Patriot «на официальном уровне не звучала». Кыран предположил, что подобные слухи появились еще в марте, после того как Вашингтон обновил свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов.

22 мая телеканал CNBC со ссылкой на анонимные источники сообщил, что в случае, если Турция не откажется от сделки с Москвой, стране придется выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35. Турция не получит 100 уже заказанных самолетов и может попасть под санкции со стороны США и НАТО. Собеседник издания в Госдепартаменте подтвердил, что это окончательное требование США.

Позднее в Госдете официально заявили, что покупка Турцией С-400 грозит Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями». Кремль прокомментировал ситуацию, заявив, что в Москве считают «непозволительным подобные ультиматумы».

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