Турция обиделась на США из-за письма про С-400

США поступили недопустимо, разгласив содержание письма, направленного Турции в связи с ее закупкой у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

По его словам, послание исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана для министра обороны Турции Хулуси Акара «не соответствует духу союзнических отношений», а его передача в СМИ для публикации — «недопустима для серьезных государственных дел». Пресс-секретарь отметил, что сейчас Анкара готовит свой ответ.

В то же время вопрос обучения турецких пилотов в США и поставок истребителей F-35 все еще обсуждается, эту тему президенты двух стран поднимут на полях саммита G20 в Японии 29 июня, отметил он. Калын также понадеялся, что Пентагон прекратит использовать С-400 как предлог для отказа от поставок самолетов, поскольку иначе отношениям стран будет нанесен серьезный ущерб в долгосрочной перспективе.

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Ранее 13 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил точку в вопросе с С-400. Он указал, что страна их уже купила, и это уже «завершенное дело».

До этого в США отстранили турецких пилотов от обучающих полетов на F-35, а покупку Турцией С-400 назвали неприемлемым риском для Вашингтона.

Американцы несколько раз выдвигали турецкой стороне ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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