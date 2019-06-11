Пилотам из Турции запретили летать на F-35

Турецких пилотов отстранили от обучающих полетов на американских истребителях-бомбардировщиках F-35 из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал агентству представитель Пентагона подполковник ВВС США Майк Эндрюс, летчики из Турции, обучающиеся на авиабазе Люк в штате Аризона, в настоящее время не совершают вылетов. «Если турецкая политика не будет изменена, мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками в вопросе свертывания их участия в программе F-35», — заявил он.

Еще один источник рассказал, что тренировки пилотов и ремонтных бригад в Аризоне было решено приостановить на прошлой неделе из-за вопросов безопасности. В то же время подготовка обслуживающего персонала продолжается базе ВВС Эглин во Флориде.

Ранее сообщалось, что США перестанут принимать турков на программу обучения навыкам пилотирования F-35. Однако отмечалось, что мера затронет только тех летчиков, которые еще не приступили к работе.

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До этого сообщалось, что американское правительство «всерьез рассматривает» возможность приостановления тренировки турецких военных пилотов в США, однако официальное решение не было озвучено.

10 июня сообщалось, что польские власти хотят быстрее получить F-35 в случае отказа США от их поставок Турции.

Американцы несколько раз выдвигали турецкой стороне ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

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