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США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

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США перестанут принимать турецких пилотов на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Reuters.

Эта мера обусловлена решением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Она затронет только тех пилотов, которые должны были приступить к обучению на авиабазе Люк в штате Аризона.

В настоящий момент на американской авиабазе проходят обучение четыре пилота из Турции, еще двое работают в качестве инструкторов, 20 граждан этой страны отвечают за эксплуатацию военных самолетов, уточняет агентство.

5 мая США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки российских С-400. Отмечалось, что Вашингтон дал Анкаре «понять последствия» ее выбора, после чего принятие решения осталось за властями страны.

29 мая сообщалось, что американское правительство «всерьез рассматривает» возможность приостановления тренировки турецких военных пилотов в США, однако официальное решение не было озвучено.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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