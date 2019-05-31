С-400 создали проблемы еще одной стране

США предупредили Индию о негативных последствиях в случае покупки российских комплексов противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает The Times Of India.

«Это событие [приобретение Индией С-400] важно, поскольку будет чинить препятствия для будущего сотрудничества в сфере высоких технологий между США и Индией», — заявил источник издания в Госдепартаменте США.

Ранее сообщалось, что Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

27 сентября 2018 года сообщалось, что системы должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит пять ЗРК в составе командного пункта полка и двух дивизионов из восьми пусковых установок каждый на 5,43 миллиарда долларов. В тот же день Вашингтон напомнил своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Вашингтон может наложить односторонние санкции.

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