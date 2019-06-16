Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что вопрос с Россией обговорен, и тема закрыта, поскольку системы уже куплены. «Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля», — сообщил он журналистам на борту самолета при возвращении из Душанбе.

14 июня сообщалось, что Турция будет принимать ответные меры, если США введут против нее санкции из-за покупки С-400. В МИД указывали, что отказ от контракта на данном этапе просто невозможен и не обсуждается.

Ранее Эрдоган указывал, что Турция для обеспечения своей обороны не собирается получать разрешения от кого-либо еще.

Американцы несколько раз выдвигали турецкой стороне ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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