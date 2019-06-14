Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400

Турция будет принимать ответные меры, если США введут против нее санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

Глава ведомства подчеркнул, что отказ от контракта на данном этапе просто невозможен и не обсуждается. «Мы готовы заплатить любую цену», — сказал Чавушоглу.

Дипломат добавил, что ЗРК не несут никакой угрозы НАТО.

12 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут поставлены в июле.

Американцы несколько раз выдвигали турецкой стороне ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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