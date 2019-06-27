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Трамп понял мотивы Турции в вопросе с С-400

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Президент США Дональд Трамп понимает мотивы покупки Турцией зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф». Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Nikkei Asian Review.

«Господин Трамп хорошо знает проблемы Турции, и зачем нам нужна эта система», — подчеркнул Эрдоган. Он добавил, что собирается встретится и решить эту проблему с американским лидером на саммите G20 в японской Осаке, который пройдет с 28 по 29 июня 2019 года.

Лидер турецкого государства также подчеркнул, что угроза администрации Трампа отменить поставки истребителей F-35 неприемлема. «Мы уже заплатили им 1,25 миллиарда долларов за проект F-35», — заявил Эрдоган, добавив, что потребует выплатить их в случае срыва контракта.

Ранее в июне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена ограничиваться отказом продавать Турции F-35 за покупку С-400 и рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций. Сообщалось, что ограничительные меры могут быть применены уже в июле.

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Россией турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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