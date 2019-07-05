Названа главная причина гибели майя

Ученые Университета штата Пенсильвания в США пришли к выводу, что выращивание кукурузы древними майя могло привести к исчезновению этой цивилизации. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали останки, найденные в 50 человеческих захоронениях в руинах города Кахаль-Печ (Белиз). Согласно результатам радиоуглеродного датирования, захоронения использовались в 735-400 годах до нашей эры и 800-850 годах нашей эры. Специалисты установили состав изотопов в остатках коллагена для выявления диеты жителей Кахаль-Печ. Оказалось, что со временем в пищевом рационе майя возрастала доля кукурузы.

Ранние майя употребляли не только кукурузу, но также дикие растения и мясо животных. Разнообразие пищи обеспечило продовольственную безопасность во время многовековых засух (300-100 годы до нашей эры). Однако в 750-900 годах нашей эры рост населения привел к усилению зависимости от кукурузы и интенсификации сельского хозяйства.

По мнению ученых, тот факт, что основой общества майя стало выращивание неустойчивой к засухе культуры, способствовал краху социально-политического уклада Кахаль-Печа.

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