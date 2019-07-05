Российские компании выделят гранты для НКО

Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), созданный сторонниками «Единой России», совместно с коммерческими компаниями запустит систему корпоративных грантов для некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщается на сайте партии в пятницу, 5 июля.

Средствами смогут воспользоваться региональные НКО, которым эта поддержка необходима для оказания помощи людям, пояснил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«НКО нуждаются в конкретных "услугах" — помощи в привлечении пожертвований, грантов, волонтеров, снижении бюрократической нагрузки», — подчеркнул он.

Также единороссы намерены развить институт так называемого корпоративного волонтерства: работники компаний будут помогать НКО, в частности, оказывать юридическое и бухгалтерское сопровождение.

Ранее председатель правящей партии, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что НКО могут сделать многое для развития страны, в том числе через нацпроекты.

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