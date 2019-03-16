Российские НКО поборются за президентские гранты

Более 9 тысяч проектов поборются за получение грантов президента России на развитие гражданского общества в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Прием заявок на первый в этом году конкурс завершился в пятницу, 15 марта. Всего было подано 9011 заявок от 7760 некоммерческих организаций из всех регионов страны.

Как отмечается, самыми активными, не считая Москву и Санкт-Петербург, стали организации из Волгоградской области (419 проектов), Татарстана (395 проектов) и Башкирии (268 проектов).

Чаще всего участники конкурса запрашивали гранты по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — на него пришлось 17 процентов заявок. Вторым по популярности стало направление «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (13 процентов), третьим — «Поддержка проектов в области культуры и искусства» (12 процентов).

Как ожидается, итоги конкурса подведут до 1 июня. Заявки на второй конкурс 2019 года можно будет подать с 10 июня по 31 июля. Всего по итогам двух конкурсов между проектами-победителями распределят до 8 миллиардов рублей.

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