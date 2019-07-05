Африканские военные согласились поделить власть с гражданскими

Военный совет Судана договорился с гражданской оппозицией о создании совместного правительства на переходный период в три года. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным издания, соглашение было достигнуто после двух дней переговоров. В итоге стороны согласовали состав так называемого суверенного совета. Отмечается, что всего в него войдут 11 человек: пять гражданских лиц, пять военнослужащих и один гражданский с военным прошлым.

Суверенный совет должен будет в том числе провести прозрачное расследование случаев насилия в стране. Виновных предполагается привлечь к ответственности. Совет также сформирует правительство с независимыми полномочиями.

Материалы по теме В Судане произошел военный переворот Армия поддержала протестующих и свергла президента. Он правил 30 лет

Армия Судана 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить Омара аль-Башира.

Несмотря на переворот, протесты не прекращались: их участники требовали от армии передать власть в руки гражданским лицам на время трехлетнего транзитного периода. В стране периодически происходили ожесточенные столкновения, Судан временно отстранили от членства в Африканском союзе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!