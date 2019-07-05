Фигурантов дела «Тольяттиазота» признали виновными в мошенничестве

Главных фигурантов дела о крупных хищениях с завода «Тольяттиазот» признали виновными в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Обвиняемыми по делу проходили бывшие руководители компании «Тольяттиазот» Владимир и Сергей Махлаи, бывший генеральный директор предприятия Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и руководитель швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. Всех их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Махлаям и Циви суд назначил по девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Королева и Рупрехт-Ведемайера приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Помимо этого, всем фигурантам назначили штраф в размере 900 тысяч рублей.

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По данным следствия, с 2007 по 2012 годы обвиняемые похитили более семи миллионов тонн жидкого аммиака и карбамида общей стоимостью более 80 миллиардов рублей. Они продавали продукцию завода по заниженной стоимости Nitrochem Distribution AG, которая реализовывала ее уже по рыночной цене.

Отмечается, что обвиняемые не проживают на территории России и скрываются от следствия. Установлено, что Владимир Махлай и Евгений Королев находятся на территории Великобритании, Сергей Махлай и Эндрю Циви – на территории США, Беата Рупрехт-Ведемайер – в Швейцарии. Иностранные государства отказали в их экстрадиции.

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