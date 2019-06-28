Высокий суд Ирландии заморозил движения по активам «Тольяттиазота»

Высокий Суд Ирландии 27 июня выпустил судебный акт, обязывающий ответчика — компанию «Уралхим», до завершения рассмотрения дела не осуществлять самому и никаким образом не способствовать действиям, которые могут повлечь за собой обращение взыскания на активы Trafalgar Developments Limited, Instantania Holdings Limited, Kamara Limited, Bairiki Inc. (включая акции «Тольяттиазот»). Об этом свидетельствует копия судебного решения, поступившая в редакцию «Ленты.ру».

Судебный акт касается активов, на которые может оказываться воздействие в рамкахуголовного дела номер 1-53/2018, рассматривающегося в настоящий момент в Комсомольском районном суде Тольятти в отношении бывших руководителей «Тольяттиазота».

По словам источника, близкого к судебному процессу, «Уралхим» «принял на себя обязательства не предпринимать никаких действий, которые могут повлечь обращение взыскания на акции ПАО "Тольяттиазот", принадлежащие четырем ирландским истцам, до разрешения судом спора в Ирландии». Он также подчеркнул, что компания добровольно согласилась принять на себя данные обязательства.

Судебный процесс находится в производстве Высокого Суда (High Court) Ирландии по иску четырех компаний — акционеров «Тольяттиазота» (Trafalgar Developments Limited,Instantania Holdings Limited, Kamara Limited, Bairiki Inc.) к АО «ОХК Уралхим», Дмитрию Мазепин, Дмитрию Коняеву и Евгению Седыкину. Иск заявлен о возмещении ущерба, причиненного их недобросовестными действиями по попыткам рейдерского захвата завода.

Больше года в Комсомольском районном суде города Тольятти Самарской области проходит судебный процесс против бывших руководителей компании «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев. Кроме них, уголовное дело возбуждено против бывшего генерального директора этого предприятия Евгения Королева. Вместе с ними обвиняются владелец Ameropa AG Андреас Циви и руководитель швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер.